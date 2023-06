F1 : Mercedes impressionne et fait peur à Ferrari et Alonso

Jean de Teyssière

Ils l'avaient promis et ils l'ont fait. Ces dernières semaines, Mercedes faisait état de gros changement sur la W14 et devait être visible dès le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Mais les graves intempéries ont conduit la FIA à l'annuler et si Monaco n'était pas le meilleur circuit pour briller, celui de Barcelone a pleinement montré les progrès de Mercedes car Lewis Hamilton et George Russell ont terminé sur la deuxième et troisième marche du podium. Un retour en force qui a choqué Ferrari et Aston Martin.

Le Grand Prix d'Espagne a certes été marqué par la victoire de Max Verstappen sa cinquième cette saison mais surtout par l'incroyable remontée de George Russell, le pilote Mercedes. Parti de la 12ème place, le Britannique a réussi à terminer sur la troisième marche du podium laissant ses poursuivants sur le côtés. Ceux qui ont subi la loi de Russell raconte et laisse présager une belle éclaircie pour Mercedes.

« Ils avaient une fusée »

Lance Stroll, le pilote chez Aston Martin et coéquipier de Fernando Alonso (7ème) qui n'a pas pu faire mieux qu'une 6ème place a évoqué la nouvelle monoplace de Mercedes, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Ils avaient une fusée. Je ne sais pas vraiment où ils ont trouvé ce rythme. Je m’attendais à ce que nous soyons la voiture la plus forte après Red Bull, je m’attendais après toutes les courses de cette année à ce que nous ayons le rythme pour faire quelque chose de bien, mais nous ne l’avons pas eu. »

« Mercedes s'est soudainement placé entre nous et Red Bull »