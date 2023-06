F1 : Lewis Hamilton a réclamé une grosse révolution

Arnaud De Kanel

A la recherche d'une victoire depuis le Grand Prix d'Arabie saoudite 2021, Lewis Hamilton galère avec sa Mercedes. Bien qu'il ait signé un podium très encourageant à Barcelone, le septuple champion du monde regrette certains aspects de sa monoplace. Il confie avoir réclamé de nombreux changements à son écurie.

Le courant ne passe plus aussi bien entre Lewis Hamilton et Mercedes. Le Britannique reconnait que ses demandes et celles de George Russell ont du mal à être comprises par les ingénieurs de l'écurie allemande concernant l'effet de sol. Le concept 0 ponton a été reconduit l'hiver dernier malgré le questionnement des deux pilotes. Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Lewis Hamilton a fait part de son incompréhension.

«Ce n’est pas ma décision d’aller dans cette direction»

« La contribution que nous avons eue en tant qu’équipe, George et moi, au cours de la dernière année, ce sont ces conversations constantes du genre : ’Pourquoi est-ce que cette F1 ressemble à ça et la nôtre à ça ?’ ou ’Avons-nous essayé ça ?' Nous avons maintenant les pontons plus larges qui sont plus dans la direction de Red Bull. Ce n’est pas ma décision d’aller dans cette direction. Mais c’est frustrant de voir qu’il faut parfois un an pour se dire qu’il faut changer des choses. C’est probablement du temps perdu. Et il était clair que lorsque nous avons mais la voiture en piste lors du premier test, c’était fondamentalement identique, vraiment, à la voiture de l’année dernière, à l’exception du rebond. C’est une sœur plus belle, toujours avec certaines des caractéristiques très similaires et comment elle se pilote, sans marsouinage. Nous avons pris note, nous nous sommes trompés et maintenant nous nous efforçons lentement et essayons de revenir devant. C’est juste un long processus, malheureusement », a avoué Lewis Hamilton. Cela devrait durer jusqu'en 2024, date à laquelle Mercedes changera de chassis.

«Nous sommes limités avec les outils dont nous disposons»