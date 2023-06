Hamilton - Ferrari : Fin du rêve en F1

Arnaud De Kanel

Plus le temps passe et plus Lewis Hamilton se rapproche d'une prolongation de contrat chez Mercedes. Annoncé avec insistance du côté de Ferrari par la presse britannique, le septuple champion devrait continuer avec l'écurie allemande. Le rêve de le voir dans l'écurie la plus mythique du paddock prend fin.

Le feuilleton Lewis Hamilton continue d'agiter le paddock. Le pilote britannique sera en fin de contrat à l'issue de la saison et il se retrouve de fait courtisé, notamment par Ferrari selon le Daily Mail . Une proposition qui pourrait le séduire autant d'un point de vue financier que sportif. Hamilton court après un huitième titre mondial que Mercedes ne semble plus en mesure de lui offrir. Un nouveau challenge pourrait lui permettre de rebondir comme ce qu'a fait Fernando Alonso avec Aston Martin. Mais d'après le pilote et son patron, l'histoire va durer.

«Nous y travaillons»

Lewis Hamilton veut continuer chez Mercedes et il l'a fait savoir. « Nous n’avons pas encore signé de nouveau contrat, mais nous y travaillons. Je suis chez Mercedes depuis 2013 et nous nous sommes tout de suite entendus. C’est une famille, Toto ne m’a jamais dit que je devais changer de telle ou telle manière. Il m’a toujours accepté pour qui je suis. Je tiens à cela », a confié le Britannique. Toto Wolff ne se fait pas trop de soucis sur cela.

«Il n’y a pas une once de doute pour moi»