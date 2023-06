F1 : Schumacher a sauvé Hamilton, l’incroyable annonce

Pierrick Levallet

Poussé vers la sortie chez Haas, Mick Schumacher a rejoint Mercedes pour la saison 2023 de F1. L'Allemand est le pilote de réserve de l'écurie de Lewis Hamilton cette année. D'ailleurs, le fils de Michael Schumacher a été d'une grande aide le week-end dernier en Espagne. Le Britannique n'a donc pas manqué de saluer ses efforts.

Pour la saison 2023, Mick Schumacher a perdu sa place en F1. Haas n’a pas souhaité le reconduire après deux années au sein de l’écurie américaine. Mais le fils du légendaire Michael Schumacher n’a pas quitté entièrement la discipline pour autant. Il a en effet rejoint Mercedes en qualité de pilote de réserve. Et le week-end dernier, Mick Schumacher a bien aidé l’écurie allemande à corriger ses erreurs en marge du Grand Prix d’Espagne. Lewis Hamilton n’a pas manqué de saluer son excellent travail en interne.

Mick Schumacher a évité un fiasco à Mercedes

« Le vendredi, c’était vraiment difficile avec l’équilibre [de la voiture], nous étions loin d’être dans la bonne fenêtre [d’exploitation]. Puis, nous avons beaucoup travaillé dans la nuit. Nous avons une excellente équipe, avec Mick dans le simulateur vendredi soir et il a fait un excellent travail, ce qui nous a aidés à nous mettre sur la bonne voie le samedi. Nous avons fait un super travail pour comprendre les différents niveaux d’appui, et en course, la voiture s’est vraiment bien comportée, même si je ne pouvais tout simplement pas égaler les temps que Max [Verstappen] faisait. Il y a aussi eu George qui est passé de la douzième à la troisième place, c’est tout simplement remarquable. Donc, c’est un résultat génial pour toute l’équipe » a expliqué le septuple champion du monde dans des propos rapportés par F1 Only .

Même son de cloche du côté de George Russell