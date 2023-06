F1 : Départ retentissant chez Ferrari, il vend la mèche

Arnaud De Kanel

A l'issue de la saison, il se pourrait bien que Ferrari perde son directeur sportif, à savoir Laurent Mekies. Le Français est pressenti sur le départ pour rejoindre AlphaTauri qui va se séparer de Franz Tost. Pour autant, Mekies assure que rien n'est signé.

Il risque d'y avoir du mouvement chez Ferrari à l'intersaison. Les temps sont durs dans le garage de La Scuderia qui se retrouve sous la pression de Charles Leclerc avec les rumeurs qui envoient le Monégasque chez Mercedes mais aussi sous celle de Carlos Sainz qui aimerait bien être fixé sur son avenir assez rapidement. Mais ce n'est pas tout car chez Ferrari, ça risque de bouger à tous les étages. Frédéric Vasseur est en danger tandis que Laurent Mekies est très courtisé. Le Français plait à Red Bull qui aimerait lui confier les rênes d'AlphaTauri en fin de saison pour remplacer Franz Tost. La presse annonce même un accord entre les deux parties mais selon Mekies, rien n'est fait.

F1 : Verstappen et Red Bull visent un record historique, il lâche une énorme annonce https://t.co/4NLayyyvyB pic.twitter.com/NDWm7JWynb — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

«Je m’engage à 100% avec Ferrari»

« La vérité est que la décision n’a pas encore été prise, donc jusqu’à ce moment-là... Comme vous l’avez dit, je porte du rouge et, par conséquent, je m’engage à 100% avec Ferrari et à représenter Ferrari dans ce genre de conditions. Je suis donc toujours en rouge, donc ce n’est pas quelque chose que je vais détailler beaucoup. Ce qu’il est juste de dire, c’est qu’il y a encore des discussions, et c’est probablement aussi parce que les gens avaient besoin de plus de temps pour se parler. C’est ce qu’ils font maintenant », a confié Laurent Mekies dans des propos relayés par Nextgen Auto . Malgré tout, les choses devraient se décanter dans les prochaines semaines.

«Nous trouverons une solution qui mettra toutes les parties à l’aise»