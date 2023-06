F1 : Gasly fait une incroyable confidence, Alpine peut souffler

Jean de Teyssière

C'était l'un des gros transferts de l'intersaison, Pierre Gasly a rejoint l'écurie français d'Alpine après le départ de Fernando Alonso pour Aston Martin. Le Normand retrouvait son compatriote, Esteban Ocon avec qui on lui prêtait une relation tumultueuse. Et après 6 saisons chez Red Bull (dont 5 et demi chez AlphaTauri), Gasly arrivait en leader et devait faire passer un cap à son équipe. Pour le moment, rien de tout cela ne s'est passé mais le pilote de 27 ans n'a pas encore dit son dernier mot.

Le premier tiers de la saison de Formule 1 est passé et on peut déjà faire un petit bilan pour nos Français. Esteban Ocon est le meilleur pilote français et pointe à la 9ème place du classement avec 25 points. Sa troisième place à Monaco lui a permis de faire un léger bond et passer devant Pierre Gasly, 10ème avec 15 points. Une place décevante pour lui même s'il ne s'avoue pas encore vaincu.

« Tout est différent de ce à quoi j’étais habitué »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Pierre Gasly explique la différence entre les monoplaces de Red Bull qu'li a connu durant 6 ans et son Alpine : « Je ne veux pas donner trop de détails mais il y a des différences dans la direction, la réponse du moteur, les changements de vitesse, la récupération d’énergie, le concept du châssis. Tout est différent de ce à quoi j’étais habitué. De l’extérieur, il semble que les F1 se conduisent toutes de la même manière - même mes amis le disent. Mais conduire chacune d’entre elles vous fait réaliser à quel point elles sont différentes. C’est un grand changement. Cela prend juste du temps pour rafraîchir vos références et vos comparaisons. Évidemment, ce qui demande aussi du temps, c’est de travailler avec l’équipe, de comprendre ce que j’attends de la voiture et de quelles réponses j’ai besoin pendant le pilotage. Il y a beaucoup de choses que nous construisons course après course et ils comprennent mieux mon style de pilotage. Ce n’est pas quelque chose qui arrive d’une course à l’autre. »

« Nous avons eu des hauts et des bas, tout le monde le sait, mais cette saison a été assez simple »