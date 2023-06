F1 : Coup dur pour Gasly, Alpine sort du silence

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix d'Espagne, les deux pilotes français Esteban Ocon et Pierre Gasly n'ont pu rapporter que cinq points à leur écurie. Pourtant, les qualifications s'étaient plutôt bien déroulées, notamment pour Gasly qui avait réalisé le quatrième meilleur temps, mais une pénalité de six places l'a empêché de jouer les premiers rôles. Et pour le directeur d'Alpine, Otmar Szafnauer, le constat est clair : du positif est à retenir malgré les difficultés.

Après la très belle troisième place d'Esteban Ocon à Monaco il y a huit jours, Alpine voulait confirmer ce week-end à Barcelone, pour le Grand Prix d'Espagne. Malheureusement pour l'écurie française, ses deux pilotes n'ont pas pu faire mieux que 8ème (Ocon) et 10ème (Gasly). Même si pour Otmar Szafnauer, ces cinq points obtenus sont décevants, il loue tout de même le talent de ses pilotes.

« Nous visons davantage que ces petits points »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Otmar Szafnauer, le directeur d'Alpine fait le bilan de ce Grand Prix d'Espagne : « B ien sûr, nous visons davantage que ces petits points, comme la semaine dernière à Monaco, mais les performances de la voiture sont solides et nous nous battons contre ceux qui nous précèdent. Nous devons progresser sur certains points et régler d’infimes détails, mais il nous tarde d’être au Canada plus tard dans le mois. Nous sommes prêts à continuer de lutter pour ces positions plus élevées. »

« Gasly a réalisé de l'excellent travail »