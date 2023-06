F1 - Hamilton : Un sauveur nommé Schumacher !

Arnaud De Kanel

Mercedes retrouve le sourire. L'écurie allemande a signé un double podium lors du Grand Prix de Barcelone avec Lewis Hamilton et George Russell. Cette belle avancée a notamment été permise grâce au travail de l'ombre de Mick Schumacher que n'ont pas manqué de saluer le septuple champion du monde et son coéquipier.

Après avoir évité la saison blanche de justesse la saison passée grâce à une victoire de George Russell à Interlagos, Mercedes n'a toujours pas comblé son retard avec Red Bull. Pire encore, Aston Martin s'est imposée comme la deuxième force du plateau. Mais à Barcelone, sur la lignée d'un GP de Monaco également réussi, Mercedes a placé ses deux pilotes sur le podium. Un excellent résultat qui témoigne des progrès réalisés par l'écurie allemande qui doit une fière chandelle à Mick Schumacher. Troisième pilote de l'écurie, l'Allemand a fait beaucoup de simulateur à Barcelone pour que Lewis Hamilton et George Russell puissent avoir la meilleure voiture en course.

«Il a fait un excellent travail»

« Le vendredi, c’était vraiment difficile avec l’équilibre [de la voiture], nous étions loin d’être dans la bonne fenêtre [d’exploitation]. Puis, nous avons beaucoup travaillé dans la nuit. Nous avons une excellente équipe, avec Mick dans le simulateur vendredi soir et il a fait un excellent travail, ce qui nous a aidés à nous mettre sur la bonne voie le samedi. Nous avons fait un super travail pour comprendre les différents niveaux d’appui, et en course, la voiture s’est vraiment bien comportée, même si je ne pouvais tout simplement pas égaler les temps que Max [Verstappen] faisait. Il y a aussi eu George qui est passé de la douzième à la troisième place, c’est tout simplement remarquable. Donc, c’est un résultat génial pour toute l’équipe », a déclaré Lewis Hamilton avant que George Russell n'emboite le pas.

Russell salue le travail de Schumacher