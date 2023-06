F1 : Mercedes va dépouiller Red Bull, la grande annonce

Jean de Teyssière

Après une hégémonie de huit années sur les circuits de Formule 1, Mercedes connaît une petite baisse de régime liée aux performances XXL de Red Bull. Depuis 2013 et l'arrivée de Lewis Hamilton à Brackley, l'effectif a peu changé, Nico Rosberg ayant laissé sa place à Valtteri Bottas qui l'a laissé à George Russell. Et étonnamment selon Rosberg, Mercedes n'a jamais cherché à se servir en pilote chez Red Bull.

Présent depuis 10 ans chez Mercedes, Lewis Hamilton n'a pas connu beaucoup de changement concernant ses coéquipiers. Et certains s'étonnent même de voir que Mercedes n'a jamais tenté, au moment de remplacer les équipiers du Britannique, de débaucher des pilotes formés par Red Bull, considéré comme le meilleur centre de formation au monde.

« Étrange que Mercedes n'ait pas été plus active dans le débauchage de ses rivaux »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Nico Rosberg, champion du monde 2016 avec Mercedes s'étonne de voir son ancienne écurie ne pas tenter de débusquer chez Red Bull des pilotes talentueux : « Les équipes s’efforcent d’attirer les talents de Red Bull, ce qui est normal en F1. C’est ce qui se passe toujours. Mercedes... il est étrange qu’elle n’ait pas été un peu plus active dans le débauchage de ses rivaux. La connaissance des règlements, lorsque vous prenez quelqu’un venant de la meilleure équipe, est tellement précieuse. C’est peut-être un peu surprenant de la part de Mercedes. »

« Mercedes a des talents incroyables »