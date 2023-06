F1 : Verstappen sous pression ? Il balance tout

Jean de Teyssière

Max Verstappen a disputé sept Grands Prix cette saison pour cinq victoires. Forcément, il est tout en haut du classement des pilotes et file tranquillement vers un troisième titre mondial consécutif. Comment fait-il pour gérer toute cette pression autour de lui ? Tout simplement, le fait d'avoir été champion du monde lui a enlevé une sacrée pression, ce qui lui permet de continuer sa carrière tranquillement.

Actuellement, avant le Grand Prix du Canada le 18 juin prochain, Max Verstappen est large leader du classement des pilotes avec 170 points, devant son coéquipier chez Red Bull Sergio Pérez qui a accumulé 117 points. Depuis le début de la saison, le Néerlandais montre un calme impressionnant et une gestion de course exceptionnelle et il explique comment il fait pour gérer toute la pression autour de lui.

« Continuer à s'améliorer »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Max Verstappen s'explique sur son rapport à la pression : « Avec beaucoup plus d’expérience maintenant, je sais mieux gérer tout ça. Lorsque vous en êtes à votre première saison, vous vous mettez beaucoup de pression, car vous voulez vraiment vous montrer et vous propulser dans une équipe de haut niveau. Quand on gagne, il s’agit simplement d’essayer de maintenir la pression positive, celle d’essayer de continuer à s’améliorer pas à pas. Ce ne sera pas de grands, grands pas, mais chaque année, vous essayez de faire un peu mieux, gardez cette pression sur vous-même. »

« Je me suis toujours mis la pression »