F1 : Il sombre chez Red Bull, Verstappen s’en frotte les mains

Arnaud De Kanel

Victorieux de son cinquième Grand Prix de la saison à Barcelone le week-end dernier, Max Verstappen a fait le trou au championnat du monde. Le seul capable de rivaliser avec lui est Sergio Perez mais Christian Horner admet que le Mexicain n'est plus dans le coup.

Red Bull réalise un carton plein en ce début de saison. Aucun Grand Prix n'a échappé à l'écurie autrichienne qui l'a emporté à 5 reprises avec Max Verstappen et à 2 reprises avec Sergio Perez. Le Mexicain s'était mis à rêver du titre car il avait carte blanche et qu'il n'était plus dans l'obligation d'aider son leader. Mais depuis le Grand Prix de Monaco, Perez sombre complètement et laisse Verstappen s'envoler vers un troisième sacre puisque le Néerlandais compte désormais 53 longueurs d'avance. Christian Horner reconnait que son pilote accuse le coup et l'écart qui s'est creusé ne peut être que bénéfique pour lui.

«Je pense que cela lui enlèvera de la pression des épaules»

« Il a eu un [GP de] Monaco difficile, un samedi difficile ici, un dimanche plus solide. Et en voyant l'écart entre les deux pilotes, qui est assez important, je pense que cela lui enlèvera de la pression des épaules. Je pense que cela lui permettra de se détendre, de ne pas se mettre la pression et de retrouver la forme qu'il avait lors des premières courses », a confié le patron de Red Bull. La pression a eu raison de Sergio Perez.

«Je suis sûr qu'il retrouvera cette forme dans un avenir proche»