F1 : Alonso lâche un coup de pression, panique chez Aston Martin

Arnaud De Kanel

Malgré un début de saison canon, Fernando Alonso trouve des choses à redire à propos d'Aston Martin. L'Espagnol ne parvient pas à gagner et c'est pour cela qu'il réclame une avancée significative dans le développement de sa monoplace. L'écurie britannique est prévenue.

Fernando Alonso vit une véritable idylle avec Aston Martin en ce début de saison. L'époque où il vivait un calvaire chez Alpine est bien loin derrière lui désormais mais l'Espagnol est un perfectionniste. Il trouve que le développement de sa monoplace ne va pas assez vite et il l'a bien fait comprendre en mettant un coup de pression à son écurie.

«Nous essayons de garder le rythme avec les meilleures équipes»

« Nous avons de nouvelles pièces. Je ne sais pas exactement quoi, vous le verrez sur les documents que la FIA publie. Je pense que nous aurons un aileron avant et quelques autres modifications. Nous apportons toujours de nouvelles pièces à la voiture. Certaines d’entre elles sont juste spécifiques au circuit. Parfois, c’est juste une amélioration globale de la voiture. Je suis content de la façon dont nous abordons chaque course, il y a toujours quelque chose de nouveau sur notre voiture. Nous essayons de garder le rythme avec les meilleures équipes. Nous continuons à renforcer le développement parce que nous nous sommes retrouvés dans une situation très compétitive cette année à laquelle nous ne nous attendions pas », se réjouit Fernando Alonso dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le double champion du monde veut que les choses aillent encore plus vite.

Le coup de pression d'Alonso