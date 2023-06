F1 : Verstappen rêve de Ferrari, l'incroyable annonce

Jean de Teyssière

Max Verstappen a toujours couru sous Red Bull. Formé dans l'académie Red Bull, il fait ses premiers pas avec l'écurie ToroRosso (aujourd'hui AlphaTauri) avant de vite être promu dans l'écurie autrichienne. Ayant signé un contrat jusqu'en 2028, Verstappen se bat désormais pour remporter un troisième titre de champion du monde consécutif mais il l'avoue : son écurie de rêve est Ferrari.

Leader sans conteste depuis le début de la saison, Max Verstappen a déjà remporté cinq courses sur les sept disputées. Présent chez Red Bull depuis 2016, le Néerlandais semble s'y inscrire sur la durée, son objectif étant de remporter le plus de courses possibles. Mais malgré la voiture ultra compétitive offerte par Red Bull à Max Verstappen, le double champion du monde en titre a dévoilé son écurie de rêve. Et non, ce n'est pas Red Bull.

«J'aime gagner, être compétitif»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com, Max Verstappen, pilote chez Red Bull explique comment il voit son futur : « Je sais que lorsque le contrat actuel sera conclu, j’aurai 31 ans et ce sera un moment où je courrai en Formule 1 depuis longtemps. J’aime gagner, être compétitif, mais si vous ne pouvez pas vous motiver pleinement pour aller à chaque course, alors vous devez vous demander si vous voulez vraiment continuer. »

«J'ai une équipe de rêve : Ferrari»