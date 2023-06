F1 : Mercedes fait une grande annonce, c’est imminent pour Hamilton

Hugo Chirossel

Lewis Hamilton a retrouvé le sourire lors du Grand Prix de Barcelone. Le septuple champion du monde a terminé sur la deuxième marche du podium, juste devant son coéquipier George Russell, troisième. Après la course, le Britannique a indiqué qu’il devait rencontrer Toto Wolff au sujet de son avenir et à en croire le patron de l’écurie allemande, l’annonce de sa prolongation devrait intervenir très bientôt.

« Je n’ai encore rien signé, mais je pense que nous rencontrons Toto demain (lundi), alors j’espère que nous pourrons faire quelque chose . » Tout sourire à l’issue du Grand Prix d’Espagne il y a une dizaine de jours, Lewis Hamilton en a profité pour faire une annonce sur son avenir. Alors qu’il sera en fin de contrat à la fin de la saison, le septuple champion du monde a laissé entendre qu’il pourrait très bientôt prolonger avec Mercedes.

F1 : Le fiasco continue pour Ferrari https://t.co/lNYyOxV5yr pic.twitter.com/wcm8GYlioe — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

« Nous nous efforçons de le faire avant le Grand Prix du Canada »

Une réunion qui s’est visiblement très bien passée, puisque selon Toto Wolff, un accord avec Lewis Hamilton pourrait être annoncé très bientôt. « Cela va arriver bientôt, et nous parlons plus de jours que de semaines. Nous nous efforçons de le faire avant le Grand Prix du Canada. Je le verrai aujourd’hui et nous en parlerons », a confié le patron de Mercedes à CNBC . « Nous avons une si bonne relation que nous redoutons le moment final où nous devrons parler d’argent et chacun dire “OK”. Mais cela a été anticipé par les managers. Nous sommes presque en phase . »

« Lewis est la personnalité la plus importante du sport »