F1 : Verstappen snobé, les regrets de Mercedes

Aujourd'hui, Max Verstappen fait le bonheur de Red Bull. Le Néerlandais, double champion du monde, survole son sport. Mais voilà que sa trajectoire aurait pu être différent. Si Lewis Hamilton est son adversaire, Verstappen aurait pu être le coéquipier du Britannique. Mercedes ne s'est finalement pas lancé sur le jeune crack. Au grand dam de Toto Wolff...

Superstar actuelle de la Formule 1, Max Verstappen a auparavant fait ses gammes dans les catégories inférieures. Déjà, il avait pu montrer toute l'étendue de son talent. De quoi forcément intéresser les écuries de F1. C'est finalement Red Bull qui rafle la mise, mais il y avait d'autres candidats au rendez-vous pour Verstappen. Et pas des moindres. Le Néerlandais aurait notamment pu s'engager avec Mercedes, ce qui aurait alors donné lieu à un duo avec Lewis Hamilton. Ça ne s'est toutefois pas fait et Toto Wolff est revenu sur ce rendez-vous manqué avec Max Verstappen il y a quelques années de cela.

F1 : Mercedes annonce une catastrophe pour Hamilton, Verstappen jubile https://t.co/EsyGVGYev3 pic.twitter.com/2DXAJ1uEib — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

« Est-ce que je regrette d’avoir raté Max ? Certainement »

« J’ai parlé à Jos Verstappen et Huub Rothengatter lorsqu’ils sont venus dans mon bureau à Brackley et cela devait être lorsque Max était en karting ou à la fin de ses jours de karting en 2013, juste avant la Formule 3 en 2014. Et puis nous avons reparlé quand Max et Jos sont venus me rendre visite dans ma maison à Vienne. Nous avons passé quelques heures à discuter de son avenir. Est-ce que je regrette d’avoir raté Max ? Certainement. Mais ce n’était pas une option à l’époque Nous avions deux pilotes dont j’étais extrêmement satisfait, à savoir Nico (Rosberg) et Lewis (Hamilton), et quand Nico est parti, Valtteri (Bottas) était alors l’option et Max n’était plus disponible », a d'abord expliqué le directeur de Mercedes pour ESPN , rapporté par NextGen Auto .

« Tout arrive pour une raison »