F1 - Mercedes : Hamilton peut se remettre à rêver

Arnaud De Kanel

Lewis Hamilton est en grande forme. Sur la lignée d'un GP de Monaco prometteur, le Britannique a signé la deuxième place à Barcelone, accompagné de son coéquipier George Russell sur le podium. L'écurie Mercedes est donc de retour et le septuple champion du monde peut à nouveau rêver.

Lewis Hamilton semble avoir enfin lancé sa saison. Après des débuts timides et surtout inquiétants, le Britannique s'est bien réveillé à Monaco où il avait échoué d'un rien face à Esteban Ocon pour arracher le podium avant d'impressionner son monde à Barcelone. Les résultats sont de retour pour Hamilton mais aussi pour Mercedes qui semble enfin avoir trouvé la recette magique. Peut-être insuffisant pour battre Red Bull mais le septuple champion du monde ne se refuse rien.

Incroyable, Hamilton et Verstappen sont invités à quitter la F1 https://t.co/z7JAJ4Zu6D pic.twitter.com/OauvmMai48 — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

«Ce serait formidable si nous pouvions défier Red Bull»

« Je pense que nous allons dans la bonne direction, et je sais que nous avons quelque chose en préparation pour aller de l’avant. Donc, j’espère qu’au moins d’ici la fin de l’année, peut-être que nous pourrons…ce serait formidable si nous pouvions défier Red Bull », a confié Lewis Hamilton après le GP de Barcelone. Cela pourrait porter ses fruits en 2024 et c'est exactement ce qu'il souhaite, lui qui rêve encore d'un huitième titre mondial.

«Essayer de trouver le bon équilibre»