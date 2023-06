F1 : Leclerc fait une énorme annonce, Ferrari jubile

Benjamin Labrousse

Auteur d’un début de saison très compliqué au volant de la SF-19, Charles Leclerc et Ferrari espèrent repartir de l’avant lors du Grand Prix du Canada ce dimanche. Entre temps, le pilote monégasque a assisté aux 24h du Mans ce week-end. Forcément, la victoire de l’écurie italienne sur cette course mythique a ravi le pilote de 25 ans, qui aimerait un jour y participer.

58 ans après, Ferrari triomphe de nouveau sur les 24h du Mans. L’Hypercar numéro 51 de la Scuderia s’est imposée ce dimanche sur une course mythique. Alors que la dernière victoire de l’écurie italienne remontait à 1964 et aux grandes heures du regretté Enzo Ferrari, du beau monde était présent pour célébrer ce titre. C’est le cas de Charles Leclerc, absolument ravi de ce succès, lui qui a grandi dans la « famille » Ferrari.

Hamilton - Ferrari : Fin du rêve en F1 https://t.co/niTEYcOKpn pic.twitter.com/M5mrE0juLH — le10sport (@le10sport) June 10, 2023

Charles Leclerc l’affirme, Ferrari « n’a pas encore trouvé le succès » cette saison

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Charles Leclerc en a profité pour revenir sur son amour avec l’écurie italienne. « Bien sûr, Ferrari est une grande famille. J’ai grandi dans la famille parce que très jeune, en 2015, ils ont commencé à me soutenir jusqu’en Formule 1. Ensuite j’ai eu la première année chez Alfa Romeo, puis la deuxième chez Ferrari. Donc ça fait quelques années que je suis chez Ferrari, on n’a pas encore trouvé le succès qu’on veut mais on travaille énormément pour essayer de rattraper les Red Bull qui sont devant » .

Leclerc veut participer au 24h du Mans à l’avenir