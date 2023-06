Incroyable, Hamilton et Verstappen sont invités à quitter la F1

Arnaud De Kanel

Le palmarès en Formule 1 parle pour lui mais le débat fait rage. Lewis Hamilton est-il le meilleur pilote de l'histoire ? Et Max Verstappen peut-il le devenir ? Jenson Button estime que pour être la référence absolue dans le monde de l'automobile, les deux pilotes doivent s'essayer à une discipline autre que la F1.

Avec sept titres de champion du monde, Lewis Hamilton est pour certains le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1 voire même du sport automobile en général. Max Verstappen, qui marche sur les traces du Britannique, pourrait lui succéder tant il est parti pour tout écraser. Mais leur domination en Formule 1 ne fait pas d'eux des références absolues dans le monde de l'automobile. Pour Jenson Button, ils devraient quitter la Formule 1 et tester leurs capacités dans une autre discipline à la manière d'un Fernando Alonso qui touche à tout.

«J’aime l’idée que vous ne pouvez pas être le meilleur pilote du monde si vous n’êtes pas sorti de la F1»

« Il y a toutes les chances que Max soit le plus grand pilote actuel. Mais j’aime l’idée que vous ne pouvez pas être le meilleur pilote du monde si vous n’êtes pas sorti de la F1 pour vous illustrer ailleurs. Regardez comment Fernando (Alonso) s’est éloigné de la F1 pour gagner deux fois Le Mans. Fernando a fait un travail phénoménal. Il a quitté la F1 et est venu courir au Mans et à Daytona, a remporté les deux, puis a de nouveau remporté Le Mans. Il a aussi essayé l’IndyCar », a déclaré Jenson Button dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Lewis Hamilton a fermé la porte à la découverte d'une discipline autre que la F1 tandis que Max Verstappen prévoit quant à lui de s'essayer à l'Endurance à la fin de son contrat avec Red Bull, en 2028. Button comprend l'attachement des deux champions du monde à la F1.

«La course automobile peut être très stressante»