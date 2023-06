F1 : Guerre avec Verstappen, Red Bull recadre Pérez

Jean de Teyssière

Red Bull marche sur le championnat du monde de Formule 1 cette année. Ayant la monoplace la plus performante, l'écurie autrichienne classe ses deux pilotes aux deux premières places avec Max Verstappen en leader et Sergio Pérez en deuxième. Le Mexicain, longtemps dans l'ombre de Verstappen, sentait que son heure était peut-être venue pour se mêler à la lutte pour le titre, mais de nombreuses erreurs l'ont ralenti. Ce n'est d'ailleurs pas passé inaperçu chez Red Bull qui a sérieusement recadré Pérez.

La lutte fratricide entre deux coéquipiers pour le titre ne semble pas avoir lieu. Pourtant, tout avait bien commencé pour Sergio Pérez, qui avait remporté deux des quatre premiers Grands Prix de la saison, dont un doublé sprint-course en Azerbaïdjan, qui le classait proche de Verstappen. Depuis, à Monaco puis en Espagne, le Mexicain n'a pas réussi à tenir la dragée haute à Verstappen et accuse désormais 53 points de retard sur le Néerlandais.

« J’ai juste rappelé à Sergio qu’il devait se concentrer sur son travail »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , le Dr Helmut Marko, dirigeant de Red Bull s'est exprimé sur le cas Sergio Pérez : « Après ses performances plutôt faibles à Miami et à Monaco, j’ai juste rappelé à Sergio qu’il devait se concentrer sur son travail. Il n’a pas exploité le potentiel qu’il avait, mais en Max, il a un adversaire si difficile à battre. Et ce n’est pas seulement lui, n’importe quel pilote en ce moment aurait le même problème. Sergio un élément important pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette année. Nous voulons terminer premier et deuxième du championnat des pilotes et redevenir champion du monde des constructeurs le plus rapidement possible. »

F1 : Il sombre chez Red Bull, Verstappen s’en frotte les mains https://t.co/EARRvpZ3TE pic.twitter.com/oYRZx8IKfa — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

« Vous pouvez appeler ça un recadrage »