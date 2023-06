F1 : Panique chez Red Bull, Verstappen veut imiter Alonso

Pierrick Levallet

Double champion du monde en titre, Max Verstappen semble intouchable en F1. Mais alors que son contrat avec Red Bull expire en 2028, le Néerlandais se voit bien tenter d'autres choses dans le sport automobile à l'avenir. Il aimerait notamment imiter Fernando Alonso et partir à la conquête d'autres disciplines que la F1 dans les années à venir.

Au sommet de son art, Max Verstappen domine la F1 d’une main de maître. Double champion du monde en titre, le pilote de Red Bull est bien parti pour rafler un troisième sacre consécutif en 2023. Le Néerlandais est déjà en tête du classement des pilotes, avec une avance confortable sur son dauphin Sergio Pérez. Mais alors qu’il n’a que 25 ans, Max Verstappen songe déjà à son avenir en F1. Sous contrat jusqu’en 2028 avec Red Bull, il se voit notamment essayer d’autres choses dans le sport automobile.

F1 : Alonso rejoint Verstappen, la folle annonce de Red Bull https://t.co/nRLRZVQZ1Q pic.twitter.com/3xdGLKh9XN — le10sport (@le10sport) June 10, 2023

«Ce sont toutes des choses que je veux essayer dans ma vie»

« J’aime les 24 Heures du Mans et les courses d’Endurance, j’aime regarder les GT3 tourner au Nürburgring. Ce sont toutes des choses que je veux essayer dans ma vie et que je ne veux pas faire quand j’aurai 40 ou 50 ans, car alors je ne serai plus au sommet de mes performances. Quand j’aurai 31 ans, je serai encore capable de faire de grandes choses, j’en suis convaincu » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Fernando Alonso l'a fait avant lui

Max Verstappen pourrait donc quitter la F1 à seulement 31 ans pour tenter d’autres expériences. De cette manière, il imiterait Fernando Alonso. L’Espagnol avait quitté la F1 et McLaren en 2018 pour pouvoir participer à quelques courses d’IndyCar et de WEC en plus du Dakar. Le pilote d’aujourd’hui 41 ans a également remporté les 24 Heures du Mans à deux reprises. Max Verstappen ne serait pas contre suivre le même chemin.