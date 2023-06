F1 - Mercato : Le verdict va tomber pour Hamilton

Arnaud De Kanel

Auteur d'une solide deuxième place à Barcelone ce dimanche après un week-end satisfaisant dans l'ensemble, Lewis Hamilton a retrouvé le sourire. Le Britannique a montré qu'il avait encore le niveau pour jouer les premiers rôles si sa voiture le lui permettait et il semble bien parti pour continuer en Formule 1. Une réunion au sommet va se tenir ce lundi chez Mercedes.

L'écurie Mercedes a retrouvé des couleurs ce week-end à Barcelone. Les améliorations ont porté leurs fruits sur la monoplace W-14 puisque les Flèches d'Argent ont placé leurs deux pilotes sur le podium en Catalogne. Une grande partie du travail est faite pour Mercedes qui s'apprête désormais à régler le dossier bouillant du moment : l'avenir de Lewis Hamilton. Les deux parties ont prévu de se rencontrer ce lundi et cette réunion devrait déboucher sur un accord.

«Je n’ai encore rien signé

Lewis Hamilton veut rencontrer Toto Wolff ce lundi comme il l'a expliqué dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Je n’ai encore rien signé, mais je pense que nous rencontrons Toto demain (lundi), alors j’espère que nous pourrons faire quelque chose. » Le patron de Mercedes ne cache pas son optimisme et « pense juste que nous avons besoin de temps et de nous asseoir autour d’un café » tout en ajoutant que « cela va prendre une demi-heure . » L'annonce pourrait avoir lieu cette semaine.

F1 : Hamilton veut faire tomber Verstappen, l’incroyable annonce https://t.co/TPSxxM5ZHw pic.twitter.com/eYQzpkgro0 — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

Hamilton annonce une réunion «spéciale sur le contrat»