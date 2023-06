F1 : Red Bull se lâche totalement sur Verstappen

Arnaud De Kanel

Double tenant du titre, Max Verstappen se dirige vers un troisième titre mondial à l'issue de la saison. Le Néerlandais écrit son histoire et aussi celle de Red Bull. Avant Verstappen, Sebastian Vettel était le plus grand pilote ayant défendu les couleurs de l'écurie autrichienne. La donne a bien changé selon Helmut Marko.

Un homme écrase la concurrence cette saison en Formule 1 et il s'appelle Max Verstappen. Après avoir glané son premier titre au terme d'une bataille mémorable avec Lewis Hamilton en 2021, le Néerlandais a enchainé la saison passée et il est en très bonne posture pour conserver son sacre à nouveau. Super Max a remporté cinq des sept premiers Grands Prix de la saison et personne ne semble en mesure de l'arrêter. A ce rythme-là, il pourrait bien devenir l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la discipline. Pour Helmut Marko, il est déjà le plus grand de Red Bull devant Sebastian Vettel.

F1 : Verstappen lâche une bombe, une légende valide https://t.co/IGw8D6QSAw pic.twitter.com/2Uv2AwVZfm — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

«Max a une longueur d’avance»

Helmut Marko a dit tout le bien qu'il pensait de son pilote pour Sport 1. « Nous pensions que Sebastian était le meilleur des meilleurs, c’est alors que Max est arrivé. Vettel était un travailleur extrêmement méticuleux avec une énorme vitesse de base. Mais même dans ce domaine, Max a une longueur d’avance. Il peut se lancer à fond immédiatement. C’est son incroyable talent naturel et l’incroyable vitesse de base qui en découle. Il a un contrôle fantastique de son véhicule, surtout à la limite », reconnait l'Autrichien. Christian Horner n'en pense pas moins.

«C’est assez effrayant de penser à tout ce qui l’attend»