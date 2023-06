Verstappen écrase la F1, «du jamais vu»

Arnaud De Kanel

Après un début de saison marqué par une grosse bataille avec son coéquipier Sergio Perez, Max Verstappen a définitivement pris le dessus sur le Mexicain et il ne laisse même plus une miette aux autres pilotes du paddock. Son impressionnante domination laisse de marbre Helmut Marko.

Vainqueur de cinq Grand Prix sur les sept disputés depuis le début de la saison, Max Verstappen est logiquement en tête du championnat du monde et se dirige sereinement vers un troisième titre mondial consécutif. Personne ne peut rivaliser avec le Néerlandais, pas même son coéquipier Sergio Perez qui a complètement craqué sous la pression alors qu'il avait enfin l'opportunité de faire de l'ombre à son leader. Verstappen a vite rétabli la hiérarchie et il impressionne tout le monde, à l'image d'Helmut Marko. L'Autrichien est fier de son protégé.

«Une domination que nous n’avions jamais vue auparavant»

« Vous voyez cela dans la façon dont Max a fait le tour le plus rapide avec de vieux pneus en Espagne. C’est, comme ils le disent tous, comme s’il venait d’une autre planète en ce moment. Il a atteint une domination que nous n’avions jamais vue auparavant », a lâché Helmut Marko. C'est d'ailleurs pour cela qu'il ne lui en veut pas de ne pas avoir écouté les consignes de son écurie à Barcelone. Sur la piste catalane, Max Verstappen avait pour ordre d'abandonner l'idée de réaliser le tour le plus rapide car ses gommes étaient trop usées et qu'il avait reçu des avertissements pour des sorties de piste. Entêté et sûr de ses forces, il avait snobé les consignes et il avait bien fait puisqu'il avait empoché le point du meilleur tour en course. « C’est Max - vous ne pouvez pas lui faire comprendre ça. Il doit toujours se pousser à la limite, comme l’a montré l’avertissement pour avoir franchi trop de fois les limites de la piste. Mais c’est ce qui distingue un très bon pilote - il réussit toujours à sortir ce qu’on attend de lui et ce qu’il attend de lui-même », a ajouté Marko. D'ailleurs, l'Autrichien n'exclut pas que Red Bull puisse gagner tous les Grands Prix de la saison.

F1 : Verstappen snobé, les regrets de Mercedes https://t.co/qcqrLipR9A pic.twitter.com/1doFqioru5 — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

Marko prévoit une razzia