F1 : Leclerc veut suivre Alonso, l’incroyable annonce

Pierrick Levallet

Dans une position plutôt délicate chez Ferrari cette saison, Charles Leclerc est déjà presque exclu de la course au titre. Le Monégasque compte 128 points de retard sur Max Verstappen au classement général. Mais alors qu'il n'a que 25 ans, le pilote de la Scuderia se verrait bien imiter Fernando Alonso et quitter la F1 pour explorer d'autres horizons du sport automobile.

Pilote de Ferrari, Charles Leclerc était en bonne position pour être sacré champion du monde la saison passée. Finalement, le Monégasque avait fini par s’incliner face à la puissance de Max Verstappen. En 2023, les choses sont très différentes. Le pilote de Ferrari ne pointe qu’à la septième place du classement général, à 128 points du Néerlandais. Du haut de ses 25 ans, Charles Leclerc aurait d’ailleurs d’autres projets que la F1 dans sa carrière.

«Je voudrai un jour cocher la case du Mans»

« Les 24 Heures du Mans ? C’est un événement incroyable, je n’ai jamais vu autant d’enthousiasme. Pour sûr, je voudrai un jour cocher la case du Mans, je ne sais pas quand mais cela fait partie de mes projets. Quand ce sera possible, je l’ignore, mais après cette visite j’en suis encore plus convaincu » a confié le pilote de Ferrari après la victoire d’Antonio Giovinazzi aux 24 Heures du Mans, dans des propos rapportés par F1i .

«Cela me tente beaucoup»