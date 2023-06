F1 : La grande première d’Hamilton

Arnaud De Kanel

Pour ses grands débuts en Formule 1 lors de la saison 2007, Lewis Hamilton s'était rapidement fait remarquer. Au Grand Prix du Canada, il s'était illustré en remportant la première de ses 103 victoires en carrière. Le début d'une légende.

Le 10 juin 2007, la Formule 1 a assisté à une performance époustouflante sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal. Ce jour-là, un jeune pilote britannique talentueux nommé Lewis Hamilton a réalisé un exploit remarquable lors du Grand Prix du Canada. Non seulement il a signé sa première pole position en Formule 1, mais il a également remporté sa première victoire en carrière, annonçant ainsi son arrivée triomphante dans le monde de la course automobile. La suite logique pour Lewis Hamilton qui comptait déjà cinq podiums avant ce Grand Prix du Canada. A force de flirter avec la victoire, il était enfin parvenu à l'emporter.

🗓️ On This Day 2007 : la première victoire en #F1 de Lewis Hamilton ! 🏆Pour sa 6e course dans la catégorie reine, le Britannique remporte le Grand Prix du Canada après avoir signé la pole la veille.16 ans plus tard, il en compte 102 de plus 🤯 pic.twitter.com/mHQZz4KFxQ — Off Track (@OffTrack_FR) June 10, 2023

Canada, terre de premières pour Hamilton

Survolant les qualifications, Lewis Hamilton avait donc signé le meilleur temps pour signer la première pole position de sa carrière. Un petit exploit mais la suite fut encore plus belle. Le dimanche, Hamilton a montré qu'il était non seulement rapide en qualifications, mais aussi en course. Malgré la pression intense exercée par des pilotes chevronnés tels que Nick Heidfeld et Alexander Wurz, il avait su garder son sang-froid et n'avait pas raté son départ. En piste, le Britannique avait déroulé et il avait donc franchi la ligne d'arrivée en première position. Un tournant pour la suite de sa carrière.

Une fin de saison près des étoiles

Cette victoire avait donné des ailes à Lewis Hamilton qui venait là d'assommer son coéquipier Fernando Alonso, pourtant double champion du monde. Lors de cette même année 2007, libéré grâce à son succès au Canada, le Britannique avait remporté trois autres Grands Prix, à Indianapolis, en Hongrie et au Japon. Tout cela avait rebattu les cartes au championnat du monde. Pour sa première saison, il avait terminé vice-champion du monde derrière Kimi Räikkönen. Pas mal pour un rookie...