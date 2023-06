F1 : Hamilton se remet à rêver, Red Bull calme tout le monde

Hugo Chirossel

Quatrième à Monaco, Lewis Hamilton a enchaîné avec une deuxième place obtenue lors du Grand Prix d’Espagne. George Russell quant à lui a terminé troisième à Barcelone, preuve des beaux progrès effectués par Mercedes ces dernières semaines. Des avancées qui n’effraient pas du tout Christian Horner, qui estime que l’écurie allemande a encore beaucoup de retard sur Red Bull.

« Je pense que nous allons dans la bonne direction, et je sais que nous avons quelque chose en préparation pour aller de l’avant. Donc, j’espère qu’au moins d’ici la fin de l’année, peut-être que nous pourrons…ce serait formidable si nous pouvions défier Red Bull . » C’est un Lewis Hamilton heureux et satisfait auquel nous avons eu droit il y a une dizaine de jours, à l’issue du Grand Prix d’Espagne. Quatrième à Monaco puis deuxième à Barcelone, le septuple champion du monde est content des progrès effectués par Mercedes et se remet même à espérer réussir à titiller Max Verstappen aux avant-postes d'ici à la fin de la saison.

« Ils ont dû y consacrer une part importante de leur budget de développement »

« Ils ont progressé, c'est certain », estime Christian Horner, dans des propos relayés par Motorsport.com . « Mais ils ont pratiquement introduit une version B de leur voiture, ce qui signifie qu'ils ont dû y consacrer une part importante de leur budget de développement . » Si Mercedes a progressé, pour le patron de Red Bull, l’écurie allemande n’a pas refait son retard sur les RB19 de Max Verstappen et Sergio Pérez : « Quand je regarde l'écart à la fin de la course [en Espagne], il est très similaire à celui de Bahreïn. La hiérarchie derrière nous semble varier d'une course à l'autre : Fernando [à Monaco], Mercedes [en Espagne]. Il sera intéressant de voir comment ça se passera au cours des prochaines courses . »

« Notre avance est restée pratiquement la même »