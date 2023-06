F1 : Verstappen lâche une bombe, une légende valide

Benjamin Labrousse

Double champion du monde en titre, Max Verstappen semble bien parti pour glaner un troisième titre consécutif cette saison. Rarement inquiété en course, le phénomène néerlandais explose de nombreux records en Formule 1. Alors que ce dernier a récemment exprimé qu’il ne se voyait pas durer éternellement dans ce milieu, Nico Rosberg valide cette mentalité du pilote de Red Bull.

Après seulement sept manches disputées cette saison, Red Bull réalise le coup parfait. Par le biais des cinq victoires de Max Verstappen et les deux Grand Prix remportés par Sergio Perez, l’écurie autrichienne n’en finit plus d’imposer sa domination chez les constructeurs. Le Néerlandais semble jour après jour, s’inscrire parmi les plus grands pilotes de tous les temps…

Verstappen ne veut pas s’éterniser en Formule 1, « c’est la bonne chose » selon Nico Rosberg

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Nico Rosberg s’est exprimé sur l’actuelle hégémonie de Max Verstappen sur le monde de la Formule 1. « Nous assistons à une véritable épopée historique dans la lignée de Schumacher, Hamilton et Senna. C’est une performance vraiment incroyable, extraordinaire. Et alors que récemment, Verstappen déclarait ne pas vouloir rester trop longtemps dans le milieu de la Formule 1, l’ancienne gloire de Mercedes l’affirme : « C’est la bonne chose. Cette conversation à propos de lui et sur la possibilité de prendre sa retraite avait commencé l’année où il a dû se battre avec Hamilton (en 2021), où il a dit qu’il ne continuerait pas très longtemps si chaque année est comme ça » .

Verstappen « sera l’un des meilleurs de tous les temps » selon Rosberg