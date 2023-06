F1 : Mercedes annonce une catastrophe pour Hamilton, Verstappen jubile

Pierrick Levallet

Vivant un début de saison compliqué cette année, Lewis Hamilton a obtenu un excellent résultat lors du Grand Prix d'Espagne. Le septuple champion du monde a terminé deuxième derrière Max Verstappen. Mais la joie devrait être de courte durée pour le Britannique, puisque le Grand Prix du Canada s'annonce très différent à en croire Mercedes.

Le Grand Prix d’Espagne s’est révélé particulièrement prometteur pour Mercedes. Après avoir apporté quelques changements à sa voiture, l’écurie allemande a vu Lewis Hamilton et George Russell terminer deuxième et troisième à Barcelone, derrière l’insaisissable Max Verstappen. Après une saison 2022 cauchemardesque et un début d’année 2023 délicat, le septuple champion du monde semble mieux armé pour aller défier le pilote de Red Bull. Cependant, Mercedes a tenu à calmer tout le monde à l’approche du Grand Prix du Canada.

«Nous sommes plus performants sur les circuits rapides»

« Le fait est que le kit d'évolutions fonctionne très bien sur des circuits comme Barcelone avec beaucoup de performance à haute vitesse. Nous sommes plus performants sur les circuits rapides et les pistes où l'avant est le facteur limitant. Nous avons fini par obtenir un très bon équilibre et un très bon rythme de course » a d’abord expliqué Andrew Shovlin dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Nous ne croyons pas que nous allons nous battre contre Red Bull»