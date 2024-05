Bonne nouvelle pour l’OM !

Hugo Chirossel

Tenu en échec au match aller (1-1), l’OM se déplace sur la pelouse de l’Atalanta jeudi prochain, en demi-finales retour de la Ligue Europa. Une rencontre pour laquelle le club de Bergame ne devrait pas pouvoir compter sur Sead Kolasinac. Touché aux ischio-jambiers, l’ancien défenseur marseillais ne devrait pas pouvoir jouer face à son ancien club.

Après le nul frustrant de l’aller jeudi dernier (1-1), l’OM a une semaine pour préparer son match retour face à l’Atalanta, en demi-finale de la Ligue Europa. Les Olympiens se déplaceront à Bergame jeudi prochain afin d’essayer d’obtenir leur ticket pour la finale, contre l’AS Rome ou le Bayer Leverkusen.

Kolasinac blessé à l’aller

Une rencontre que devrait rater Sead Kolasinac. Après avoir passé un an et demi à l’OM, qu’il a quitté l’été dernier, l’international bosnien a retrouvé son ancien club jeudi dernier à l’occasion du match aller. Titulaire au coup d’envoi, le défenseur âgé de 30 ans avait dû céder sa place sur blessure au bout de 17 minutes de jeu.

Kolasinac devrait manquer le retour