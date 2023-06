F1 : Alonso sur le déclin ? Il lui prédit le pire

Jean de Teyssière

La surprise de cette saison 2023 de Formule 1 porte le nom de Fernando Alonso. A 41 ans, le pilote espagnol chez Aston Martin est monté à cinq reprises sur le podium, en sept courses. Troisième du classement général, le double champion du monde peut se battre face à Max Verstappen même si Mika Häkkinen l'annonce : s'il ne gagne pas de courses lors de cette saison ou cela semble possible, la suite de la carrière d'Alonso va se compliquer.

L'arrivée de Fernando Alonso chez Aston Martin a apporté un souffle nouveau à l'écurie britannique. En sept courses, il a permis à Aston Martin de faire plus de points (134) que sur l'ensemble des deux dernières saisons (77 + 55). Une performance XXL du double champion du monde, qui compte bien remporter sa 33ème course de sa carrière.

« Alonso est un vieux renard rusé »

Pour le site de paris sportifs Unibet , Mika Häkkinen a salué la longévité de l'Espagnol Fernando Alonso : « C'est un vieux renard rusé. J’ai mis fin à ma carrière en F1 en 2001, il y a longtemps. Quand j’ai pris ma retraite, j’avais environ 33 ans, je pensais avoir une carrière bien remplie derrière moi. À peu près au moment où j’ai pris ma retraite, Fernando est arrivé en Formule 1, à partir de là, il est facile de compter depuis combien de temps il est là. Il fait un travail incroyable et la patience qu’il a pour courir sans gagner, ça me fascine. Il a motivé tout le monde dans l’équipe à aller de l’avant, mais le fait est que les gens qui ont travaillé en arrière-plan au fil des ans sont ceux qui ont construit une bonne voiture. L’arrivée d’un bon pilote n’est pas la cause de cela car le travail a été fait en amont. Maintenant, la question est de savoir ce qui se passera dans le futur. Les résultats continueront-ils d’être bons ? Cela dépend des personnes qui travaillent là-bas, essentiellement. Alonso est le rouage qui permet de magnifier ce travail. »

« S'il ne gagne pas cette année, son niveau commencera à décliner »