GP Explorer 2 : 60 000 billets vendus en 30 minutes, carton plein en vue !

Organisé par l’incontournable Squeezie, star de Youtube et des réseaux sociaux, le GP Explorer aura lieu le 9 septembre prochain sur le circuit Bugatti du Mans. Et après le succès de la première édition, en octobre 2022, le prochain opus promet déjà d’être un immense carton…

En moins de 30 minutes, tout est parti. Les 60 000 billets mis en vente en ligne ont trouvé preneur en un temps record… Nouvelle illustration du « phénomène GP Explorer », cet événement organisé par le célèbre Youtuber Squeezie. Après le succès de la première édition, en octobre 2022, l’influenceur remet le couvert et l’attente suscitée par l’événement promet déjà de nouveaux records…

12 écuries, 24 influenceurs

Pour le premier opus, le GP Explorer avait battu tous les records sur la plateforme Twitch , avec plus d’un million de spectateur en simultané. Du jamais vu, à l’époque, pour un producteur de contenu français. Et si, depuis, le record a été battu par Amine et le Eleven All-Stars (match de foot opposant les influenceurs français à leurs homologues espagnols) avec 1 155 060 viewers, le GP Explorer reste à ce jour dans le Top 10 des meilleures audiences mondiales. Et nul doute que l’édition 2023, qui aura lieu le 9 septembre, fera mieux que la précédente et reprendra même le totem tricolore aujourd’hui propriété d’Amine. Pour cela, Squeezie a concocté un plateau cinq étoiles avec 12 écuries au départ et 24 créateurs de contenu digitaux. Chaque équipe prendra possession d’une Formule 4 avec la ferme intention de remporter une course qui suscite beaucoup, beaucoup d’attente chez les fans…

