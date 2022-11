France - Espagne : Un Clasico vraiment pas comme les autres le 19 novembre !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

La rivalité sportive historique entre la France et l’Espagne n’est plus à prouver. Et elle va trouver un tout nouveau terrain de jeu le samedi 19 novembre (19h) avec un Clasico inédit. Un match opposant les plus grands influenceurs français à ceux de l’Espagne. Présentation.

La France et l’Espagne ont pris l’habitude de s’affronter au foot, au basket ou encore au hand dans des rencontres à chaque fois sous haute tension. Une rivalité qui a pris de l’ampleur avec les années et qui va prendre, le 19 novembre prochain, une nouvelle dimension… Une confrontation historique va en effet réunir 20 grands influenceurs français, sur un terrain de foot, pour affronter 20 influenceurs espagnols ! Au Stade Jean Bouin, à Paris, ce Clasico haut en couleurs sera retransmis sur YouTube et Twitch et prend déjà les allures de l’événement web de l’année…

SAMEDI 19 NOVEMBRE 19H EN LIVE SUR TWITCHUNE SEULE ISSUE : LA VICTOIRE 🇫🇷 pic.twitter.com/klGyyKPJpN — Amine 😞🌧 (@AmineMaTue) November 13, 2022

Tous derrière Amine !

La sélection française sera conduite par l’incontournable Amine. A ses côtés, du très beau monde : Squeezie, Domingo, Kameto, Inoxtag, Joyca, Michou, Carlito, Djilsi, Bruce Grannac ou encore le fan de l’OL, Zack Nani. Face à ces Bleus, la Roja de DJ Marrio, composée d’El Rubius, Ibai, Alexby11, Spursito, Andercortes ou encore Cristinini. Un événement très attendu par les différentes communautés de tous ces influenceurs. Les organisateurs attendent jusqu’à 1 million de spectateurs pour ce grand rendez-vous, avec 500 000 personnes en simultané pour suivre ce Clasico inédit. L’occasion de défendre les couleurs de chaque pays et de savoir, à quelques jours de la Coupe du Monde, quelle nation maîtrise le plus son sujet ballon au pied…



Pour Le 10 Sport, ça ne fait aucun doute : ALLEZ LES BLEUS !