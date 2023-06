F1 - Alpine : Gasly annonce du lourd

Arnaud De Kanel

Pierre Gasly connait des résultats bien plus contrastés que son coéquipier Esteban Ocon en ce début de saison. Il reconnait qu'il a besoin de temps pour s'acclimater à Alpine mais il ne perd pas espoir pour la suite. D'ailleurs, le Rouennais estime que l'écurie française est proche de Mercedes et Ferrari.

Bercé dans le giron Red Bull depuis ses débuts en Formule 1, Pierre Gasly connait une toute nouvelle aventure avec Alpine cette saison. Le pilote originaire de Rouen n'a pas encore fait de coup d'éclat sous ses nouvelles couleurs tandis qu'Esteban Ocon performe ces derniers temps. Il réclame un peu de patience car tout devrait s'arranger, d'autant plus qu'Alpine n'est plus très loin de Mercedes et de Ferrari selon ses dires.

«Il y a beaucoup de choses que nous construisons course après course»

« Cela prend juste du temps pour rafraîchir vos références et vos comparaisons. Évidemment, ce qui demande aussi du temps, c’est de travailler avec l’équipe, de comprendre ce que j’attends de la voiture et de quelles réponses j’ai besoin pendant le pilotage. Il y a beaucoup de choses que nous construisons course après course et ils comprennent mieux mon style de pilotage. Ce n’est pas quelque chose qui arrive d’une course à l’autre », a confié le tricolore dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Pierre Gasly se montre serein pour la suite.

«Ferrari, Mercedes et nous sommes dans le même paquet»