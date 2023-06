F1 : Coup dur pour Gasly, il vide son sac

Hugo Chirossel

Alors qu’il avait réussi à décrocher la 4e place sur la grille de départ à l’issue de la séance de qualifications, Pierre Gasly s’est finalement élancé depuis la 10e position lors du Grand Prix d’Espagne après avoir écopé d’une pénalité. S’il a tout de même terminé dans les points, le week-end a été compliqué pour le pilote d’Alpine, qui espérait bien mieux.

Pierre Gasly est passé par tous les états le week-end dernier lors du Grand Prix d’Espagne. 4e à l’issue de la séance de qualifications, il a finalement été contraint de partir depuis la 10e position sur la grille de départ après avoir écopé d’une pénalité, avant de se retrouver 14e à la sortie du deuxième virage. Un week-end difficile sur lequel il est revenu dans sa chronique pour le site de la Formule 1.

« Chuter à la 14e au premier tour a été douloureux »

« Cela aurait pu être mon jour en Espagne. Mais se qualifier quatrième, partir de la 10e place et chuter à la 14e au premier tour a été douloureux. En 24 heures, je passe de la deuxième ligne sur la grille à l’ascension d’une montagne. Je pense que les circonstances des qualifications étaient malheureuses mais nous avons dû l’accepter et jouer avec les cartes que nous avions pour la course », a déclaré Pierre Gasly.

« Cela nous a mis sur le mauvais pied pour le reste de la course »