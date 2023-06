F1 : «Ça fait mal», Gasly se lâche sur son calvaire

Hugo Chirossel

Après Miami et Monaco, Alpine a réussi à placer ses deux monoplaces dans les points pour la troisième fois consécutive dimanche dernier, lors du Grand Prix d’Espagne. Si le bilan est donc plutôt bon pour l’écurie française, Pierre Gasly a eu du mal à cacher sa déception à Barcelone. Il faut dire que le pilote français est passé par tous les états. 4e de la séance de qualifications, il a écopé d’une pénalité qui lui a fait perdre six places sur la grille de départ. Mais dès le deuxième virage, Pierre Gasly s’est retrouvé 14e.

« C'est sûr que ça fait mal »

« C'est sûr que j'essaie de prendre la corde au premier virage. Au final, dans le 2, je suis à l'extérieur », a expliqué Pierre Gasly au micro de Canal+ . « On est à trois de front : il y a une voiture à l'intérieur de Pérez, Pérez au milieu et moi sur l'extérieur, donc je savais que j'allais me faire pousser. Si je braquais… J'essayais de leur laisser la place. Malheureusement, je me retrouve à mettre une roue dans le gravier et à perdre quatre places à la suite de ça. C'est sûr que ça fait mal de se qualifier quatrième et de devoir partir dixième avec les pénalités pour se retrouver quatorzième au premier virage, ce n'est clairement pas la meilleure position où être en début de course . »

« Il y a un goût d'inachevé »