F1 - Red Bull : Perez veut mettre fin à son calvaire

Arnaud De Kanel

A la lutte pour le titre avec Max Verstappen grâce à son excellent début de saison, Sergio Pérez reste sur deux Grands Prix décevants et il a vu son coéquipier prendre un bon matelas d'avance au championnat du monde. Le Mexicain compte se racheter à Montréal.

Sergio Pérez ne voulait pas lâcher Max Verstappen en début de saison. Profitant des ordres qu'il avait reçu de Red Bull, Checo pouvait batailler avec son leader en piste. La pression l'a vite rattrapé. Le Mexicain s'est raté à Monaco et il s'est contenté d'une maigre quatrième place à Barcelone, le tout pendant que Max Verstappen faisait une razzia. Il n'aura pas le droit à l'erreur à Montréal ce week-end et il est persuadé de rebondir sur le circuit Gilles Villeneuve.

F1 : La fusée Alpine enfin lancée ? https://t.co/9dEmFmRb4u pic.twitter.com/jxazUxSbIA — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

«Je sais ce que je dois faire pour revenir à ma forme habituelle»

« J’ai hâte de retrouver ma voiture ce week-end. Je passe mon temps à Milton Keynes depuis le Grand Prix d’Espagne, je travaille dur avec mon équipe et nous avons fait beaucoup de bon travail et eu des conversations très constructives. Je sais ce que je dois faire pour revenir à ma forme habituelle et, en tant qu’équipe, nous savons comment faire entrer la voiture dans une fenêtre où je serai le plus performant », a déclaré Sergio Pérez dans des propos rapportés par F1 Auto-Journal . Le coéquipier de Max Verstappen semble avoir retrouvé le sourire.

«Vivre un week-end fructueux»