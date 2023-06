F1 : Mercedes en pleine galère, Red Bull jubile

Jean de Teyssière

Après une hégémonie longue de huit années, Mercedes n'a pas réussi à remporter le championnat pilotes et constructeurs depuis 2021. Une anomalie quand on sait que durant 2014 à 2020, un pilote Mercedes (6 fois Hamilton et 1 fois Rosberg) ont été champion du monde et que jusqu'en 2021 Mercedes a remporté le championnat des constructeurs. Depuis, c'est Red Bull qui domine et cela rend fou de joie Christian Horner, le directeur de Red Bull.

Red Bull avait été au sommet de la F1 en étant quadruple champion du monde pilotes et constructeurs avec Sebastian Vettel en 2010, 2011, 2012 et 2013. Après cette hégémonie de quatre ans, Red Bull a eu du mal à gérer l'après Vettel et Mercedes en a profité pour asseoir sa domination pendant presque huit ans. Mais depuis l'incroyable dernier tour d'Abu Dhabi en 2021, Red Bull a raflé tous les titres de champion du monde pilotes et semble plus que jamais lancé pour offrir à Max Verstappen son troisième titre consécutif.

« Nous avons passé sept années à essayer de retrouver les sommets »

Dans des propos rapportés par motorsport.com , Christian Horner évoque ces longues années dans l'ombre de Mercedes : « Nous avons passé sept années à essayer de retrouver les sommets, et perdre fait mal. Nous avons travaillé très dur pour parvenir à cette position. Toute l'équipe, pas seulement Max, fonctionne à un niveau si élevé que nous avons une voiture phénoménale. Nous avons deux excellents pilotes et Max continue d'évoluer. Il se polit de plus en plus et ses compétences dans la voiture sont vraiment impressionnantes. »

F1 : Hamilton se remet à rêver, Red Bull calme tout le monde https://t.co/MfZAaSK3Pi pic.twitter.com/rDyGT4lF0s — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

« Nous en sommes extrêmement fiers »