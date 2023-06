F1 : Le patron d’Alonso annonce du lourd

Arnaud De Kanel

Décevant lors du Grand Prix d'Espagne il y a deux semaines, Fernando Alonso aura une belle occasion de se rattraper ce week-end à Montréal, terre natale de Lawrence Stroll, le propriétaire d'Aston Martin. D'ailleurs, ce dernier s'attend à ce que les monoplaces britanniques brillent sur le circuit Gilles Villeneuve.

Très bonne surprise du début de saison, Fernando Alonso est passé à côté de son GP d'Espagne alors que tout ses fans voulaient le voir briller à domicile. Le double champion du monde a déjà tourné la page de ce mauvais souvenir, son plus mauvais résultat de la saison, et il est déjà tourné sur le GP du Canada. Cette fois-ci, c'est son coéquipier Lance Stroll qui évoluera à domicile. Et son père, Lawrence Stroll, PDG d'Aston Martin F1, est persuadé que son écurie va frapper fort à Montréal. Il s'attend à ce que ses deux pilotes montent sur le podium.

«Je pense que la voiture sera très forte sur le circuit de Montréal»

« J’espère avoir deux voitures sur le podium. Je suis extrêmement confiant. Je pense que la voiture sera très forte sur le circuit de Montréal, il convient bien à notre voiture... alors j’ai vraiment hâte de revenir à la maison et j’ai vraiment hâte de faire une grande course », a lâché Lawrence Stroll pour l'agence Reuters . Les améliorations portées aux monoplaces Aston Martin devraient rendre l'AMR-23 plus facilement pilotable.

«Ils seront égaux d’ici la fin de la saison»