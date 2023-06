F1 : L’exploit des Schumacher

Arnaud De Kanel

Ce week-end, la Formule 1 fait escale à Montréal pour y disputer la huitième manche de la saison. Et comme avant chaque Grand Prix, Le 10 Sport vous propose de retracer les moments historiques de chacun d'entre-eux. Cette fois-ci, retour en 2001 où les frères Schumacher avaient signé un exploit retentissant.

Le 10 juin 2001, se disputait le 671ème Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Cette course allait offrir un duel fratricide entre Michael Schumacher et Ralf Schumacher. Après une belle bataille, les deux frères avaient tous les deux savouré leur exploit qui continue de faire date encore aujourd'hui.

La prise de pouvoir de Ralf

Ralf Schumacher a toujours été dans l'ombre de son frère. Mais au Canada, en 2001, c'est lui qui avait volé la vedette à Michael. Avec sa Ferrari, Michael était pourtant parti en pole position mais Ralf avait attendu sagement avant de trouver le moment opportun pour prendre la tête. Une grande partie de la course s'était jouée dans la voie des stands où l'écurie Williams-BMW de Ralf Schumacher avait mieux négocié les arrêts que Ferrari avec Michael Schumacher. Dans le chaos le plus total (11 abandons), Ralf Schumacher avait donc signé la deuxième victoire de sa carrière. Le tout devant son frère, une première dans l'histoire de la Formule 1.

🇨🇦 CANADÁ 2001Foi primeira dobradinha dos irmãos Schumacher (Ralf Schumacher e Michael Schumacher) na Fórmula 1.#F1 #OnThisDay #CanadianGP #Canada #RalfSchumacher #Willians #MichaelSchumacher #Ferrari pic.twitter.com/BlALW1cNcX — Denis Jungi Yorinori (@denisyorinori) June 10, 2020

«Papa et maman doivent être très fiers de nous»