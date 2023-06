F1 : Red Bull prend une incroyable décision pour Verstappen, il valide

Benjamin Labrousse

Leader incontesté cette saison, Max Verstappen ne laisse pas de place à ses concurrents. Figure de proue de Red Bull, le champion néerlandais fait le bonheur de l’écurie autrichienne. En revanche, ce dernier sera laissé au repos lors de l'événement Formula Nürburgring en septembre prochain. Verstappen comprend parfaitement cette décision.

Circuit mythique du sport automobile, la piste de Nordschleife du Nürburgring longue de 20 kilomètres, a pendant plus de 90 ans été l’objet de nombreuses batailles entre 1929 et 2020. Le circuit allemand sera mis à l’honneur le 9 septembre prochain, où une course aura lieu entre différents protagonistes du monde de la Formule 1. Côté Red Bull, les anciens pilotes de l’écurie autrichienne Sebastian Vettel et Daniel Ricciardo ont été sélectionnés pour participer. Max Verstappen ne sera pas du rendez-vous en raison des risques encourus par un tel événement.

Helmut Marko a refusé la participation de Verstappen à un événement

Dans des propos relayés par Motorsport.com , Max Verstappen est revenu sur les raisons qui ont poussé son écurie à ne pas l’autoriser à participer à cet évènement. « Je voulais le faire, mais Helmut (Marko, conseiller sportif de Red Bull) ne m'y a pas autorisé. Il savait que j'essaierais d'aller chercher la limite. J'aurais adoré participer. Je ne voulais pas créer de problème inutile. J'ai entendu que cet événement arrivait, Helmut était assis à la même table quand le sujet a été abordé, et il a dit : « Non, non, non, tu ne vas pas faire ça ! » , s’amuse le Néerlandais.

Verstappen entends raison à propos de sa non-sélection pour Nürburgring