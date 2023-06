F1 : La passe de 4 pour Verstappen ?

Arnaud De Kanel

Deux semaines après le GP de Barcelone, la Formule 1 pose ses valises à Montréal pour y disputer la huitième manche de la saison. Vainqueur des trois dernières courses, Max Verstappen fait bien entendu office de favori et il pourrait signer un quatrième succès de rang.

Sans pitié face à la concurrence, Max Verstappen écrase tout cette saison en F1. Vainqueur à Miami, Monaco et Barcelone, les trois derniers Grands Prix disputés, le Néerlandais a creusé l'écart au championnat du monde sur son principal rival, à savoir Sergio Perez. Le double champion du monde semble intouchable et il pourrait signer une quatrième victoire consécutive ce week-end à Montréal.

F1 : La fusée Alpine enfin lancée ? https://t.co/9dEmFmRb4u pic.twitter.com/jxazUxSbIA — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

Aston Martin veut contrecarrer les plans de Verstappen

Comme avant chaque départ, Max Verstappen se présentera sur la grille avec l'intention de gagner. Au Canada, il évoluera sur les terres de la famille Stroll. Lawrence, propriétaire d'Aston Martin, rêve que son écurie triomphe avec Fernando Alonso ou avec son fils Lance. « J’espère avoir deux voitures sur le podium. Je suis extrêmement confiant. Je pense que la voiture sera très forte sur le circuit de Montréal, il convient bien à notre voiture... alors j’ai vraiment hâte de revenir à la maison et j’ai vraiment hâte de faire une grande course », confiait notamment le milliardaire canadien. Assez pour empêcher Max Verstappen de réaliser la passe de quatre ?



Premiers éléments de réponse dès vendredi avec les deux premières séances d'essais libres à suivre sur Canal+ Sport , de 19h30 à 20h30 puis de 23h à 00h, avant de la troisième et dernière samedi sur la même chaine à partir de 18h30. Les choses sérieuses débuteront à 22h avec les qualifications, toujours sur Canal+ Sport . Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 20h sur le chaine cryptée. 13 virages attendent les 20 pilotes du paddock.

Le programme complet