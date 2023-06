F1 : La fusée Alpine enfin lancée ?

Arnaud De Kanel

Dans l'hexagone, tous les regards étaient tournés en direction d'Alpine. Très attendue cette saison en Formule 1, l'écurie 100% française répond peu à peu aux espoirs placés en elle. Le podium d'Esteban Ocon y joue pour beaucoup mais dans l'ensemble, il y a du mieux !

Pour pallier au départ de Fernando Alonso, Alpine avait recruté Pierre Gasly. L'arrivée du Rouennais suscitait encore plus d'attentes autour de l'écurie tricolore qui allait débuter la saison 2023 avec un binôme de pilotes français. Véritable porte drapeau de la France en Formule 1, Alpine a eu du mal à se lancer. Mais depuis quelques Grands Prix, tout va beaucoup mieux. Esteban Ocon a notamment signé un fabuleux podium à Monaco, la course la plus prestigieuse du calendrier, qui confirme le retour de l'écurie au premier plan. Avec un peu plus de chance, Pierre Gasly aurait également pu monter sur le podium à Melbourne en début de saison mais on ne peut pas réécrire l'histoire. Les faits sont là : Alpine possède 40 points au championnat constructeurs et se détache des autres écuries supposées moins importantes. De quoi jouer un rôle encore plus important dans les semaines à venir ? Pierre Gasly ne se refuse rien. Avec ce qu'il voit, il est confiant sur le fait qu'Alpine n'est plus très loin de Mercedes, Aston Martin et de Ferrari.

«C’est un combat entre Mercedes, Ferrari, Aston Martin et nous-mêmes»

« La bonne nouvelle est que notre A523 a de la vitesse et du potentiel. À part Red Bull, c’est un combat entre Mercedes, Ferrari, Aston Martin et nous-mêmes. Comme nous l’avons vu, il y a une grande différence entre les résultats des qualifications et des courses entre ces équipes et chaque course présente une certaine variété. En ce moment, nous sommes à l’arrière de ce peloton, mais avec la capacité de troubler le jeu, comme nous l’avons montré à Monaco et parfois en Espagne », a récemment déclaré l'ancien pilote AlphaTauri. Pierre Gasly persiste.

«On a fait mieux qu’eux»