F1 : Verstappen clashé par Mercedes, il va enrager

Jean de Teyssière

Ce début de saison de Formule 1 est clairement à l'avantage de Red Bull et Max Verstappen. Ayant remporté les sept premières courses, dont cinq par Verstappen, les autres concurrents sont déjà à la traîne, alors qu'on en est au premier tiers de ces championnats du monde. Cette situation a pour conséquence que le Néerlandais est beaucoup moins agressif qu'à l'accoutumée, comme le dévoile le pilote Mercedes George Russell.

Cette saison, Max Verstappen est un leader incontestable et incontesté. Avec 170 points, il devance largement son coéquipier Sergio Pérez (117 points) et l'Espagnol d'Aston Martin Fernando Alonso (99 points). Mais cette hégémonie a une conséquence sur sa conduite.

« Nous connaissons les risques que nous prenons »

Dans des propos rapportés par motorsport.com, George Russell, pilote Mercedes, parle de la rivalité entre pilotes qui se connaissent très bien, de part leurs âges rapprochés : « Je pense que nous nous connaissons tous assez bien. Nous connaissons nos styles de pilotage respectifs, nous connaissons les risques que nous prenons les uns et les autres. J'ai couru pour la première fois contre Max et Charles, et Esteban [Ocon] en fait, en 2011. En fait, j'ai couru contre eux avant de courir contre Alex [Albon] ou Lando [Norris], ce qui est assez intéressant compte tenu des différences de nationalité. Mais, comme Alex et Lando, nous avons grandi en karting, en regardant d'autres courses. J'ai donc toujours regardé Alex courir dans la catégorie d'âge supérieure, ou Lando dans la catégorie inférieure . »

F1 : La passe de 4 pour Verstappen ? https://t.co/PFjsqDtc2i pic.twitter.com/gcM8H0f7UU — le10sport (@le10sport) June 15, 2023

« Max est moins agressif qu'il ne l'a jamais été »