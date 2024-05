Luis Enrique interpelle cette recrue du PSG

Amadou Diawara

En très grande forme ces dernières semaines, Gonçalo Ramos n'a pas joué une seule minute à Dortmund mercredi soir, et ce, à la surprise générale. Ce mardi, le buteur portugais pourrait être titularisé par Luis Enrique au Parc des Princes. Toutefois, le coach du PSG a préféré maintenir le suspense en conférence de presse d'avant-match.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG est opposé au Borussia Dortmund. Lors du match aller, le club de la capitale s'est déplacé au Signal Iduna Park. Malheureusement, le PSG s'est incliné 1-0. Malgré l'ouverture du score allemande et les difficultés de son équipe a marquer, Luis Enrique a décidé de se passer des services de Gonçalo Ramos lors de cette rencontre. En effet, le Portugais n'a pas été utilisé contre le Borussia Dortmund mercredi. Et pourtant, il affiche une très grande forme, étant le meilleur buteur du PSG sur l'année 2024, malgré son statut de remplaçant.

Gonçalo Ramos aligné d'entrée contre Dortmund ?

Selon les informations du Parisien , Gonçalo Ramos pourrait avoir l'occasion de s'illustrer ce mardi soir contre le Borussia Dortmund. En effet, Luis Enrique hésiterait entre Bradley Barcola et son numéro 9 pour composer son 11 de départ en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Interrogé sur ce choix en conférence de presse, le coach du PSG a entretenu le mystère.

«Tout le monde peut débuter le match»