F1 : Vertsappen dans la légende, il lâche une incroyable annonce

Vainqueur ce samedi soir de son 6ème Grand Prix en seulement 8 manches disputées, Max Verstappen n’en finit plus d’impressionner. Le phénomène de chez Red Bull ne laisse aucune place au doute, et souhaite marquer un peu plus l’histoire de la Formule 1. Alors qu’il vient tout juste de rattraper Ayrton Senna en termes de victoires en carrière, le Néerlandais jubile.

Et de 41 pour Max Verstappen. Parti en pole position ce samedi sur le circuit de Montréal, le Néerlandais a confirmé qu’il était bel et bien le plus rapide en course. Et si à l’arrivée, ses écarts avec Fernando Alonso (Aston Martin), ainsi que sur Lewis Hamilton (Mercedes), « Super Max » a remplit de joie toute l’écurie Red Bull en offrant sur un plateau la 100ème victoire de l’écurie autrichienne en carrière. Désormais, Verstappen se retrouve au même niveau que le regretté Ayrton Senna en termes de victoires en carrière, et pourrait viser dès cette saison, la barre des 51 victoires du Français Alain Prost.

F1 - GP du Canada : Verstappen et Red Bull se préparent à marquer l'histoire https://t.co/O1jRRBkwoM pic.twitter.com/u888Qvrrpj — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

« Être à égalité avec Ayrton est quelque chose d'incroyable » affirme Verstappen

Dans des propos recueillis par Motorsport.com , Max Verstappen s’est exprimé sur cette victoire symbolique à ses yeux. « Je déteste comparer des générations différentes, mais tout ce que je peux dire, c'est que lorsque je pilotais des karts plus jeune, je rêvais d'être pilote de Formule 1 et je n'aurais jamais imaginé remporter 41 Grand Prix. Être à égalité avec Ayrton est quelque chose d'incroyable. J'en suis fier mais, bien sûr, j'espère que ça ne s'arrêtera pas là. J'espère que nous pourrons gagner plus de courses » .

La monoplace de Verstappen « est allée dans la bonne direction » au Canada