F1 - GP du Canada : Ferrari fait trembler Verstappen et Red Bull

Benjamin Labrousse

Ce samedi, les qualifications du Grand Prix du Canada auront lieu à partir de 22h. Après 7 manches disputées, Red Bull domine largement la concurrence avec 5 victoires pour Max Verstappen et 2 courses remportées par Sergio Pérez. Malgré une bonne performance de Mercedes à Barcelone, Helmut Marko estime que le principal danger pour l’écurie autrichienne proviendra de Ferrari à Montréal.

Pour l’instant, Red Bull réalise un début de saison parfait. L’écurie de Max Verstappen a remporté l’intégralité des courses disputées cette saison. Mais après des essais libres décevants ce vendredi pour le Grand Prix du Canada, l’inquiétude est tout de même présente au sein de l’écurie autrichienne en vue de la course de dimanche.

Helmut Marko craint davantage Ferrari que Mercedes au Canada

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Helmut Marko (responsable de la filière des jeunes pilotes de Red Bull) a tout d’abord tenu à s’exprimer sur Mercedes. « Ils ont réalisé leurs temps bien plus tard que nous. La piste était bien meilleure. Ils ont également fait tourner leurs moteurs au maximum pendant que nous étions occupés avec nos simulations de course » . Mais selon « Le Docteur » , les performances de Ferrari et notamment de Charles Leclerc pourraient menacer Red Bull au Canada. « Le long relais de Leclerc a été particulièrement bon. Nous devons faire attention à eux. C’était impressionnant » .

Red Bull n’a pas été « à la hauteur » lors des essais libres estime Marko