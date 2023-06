F1 : Guerre chez Red Bull, Verstappen détruit Pérez

Jean de Teyssière

Max Verstappen s’élancera une nouvelle fois en pole position du Grand Prix du Canada. Le Néerlandais peut même marquer l’histoire de la Formule 1 et permettre à Red Bull de remporter une huitième victoire en huit courses, record détenu à ce jour par Mercedes depuis 2019. Ce n’est en revanche pas du tout le même son de cloche pour son coéquipier Sergio Pérez qui a été éliminé en Q2 et qui s’élancera de la 12ème place.

Le Grand Prix du Canada débutera à 20h, heure française et Max Verstappen pourrait encore s'attendre à une course facile. Mais derrière lui, l'incroyable Fernando Alonso partira de la deuxième place et il sera suivi de très près par les Mercedes qui reviennent bien, avec Lewis Hamilton et George Russell en troisième et quatrième position. Sergio Pérez devra faire une course homérique pour se mêler à la lutte pour le podium, lui qui partira à la 12ème place.

«Nous faisons beaucoup de choses bien»

Après la séance de qualifications, Max Verstappen s'est montré très heureux de cette troisième pole position de suite, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « J e pense qu’il s’agit principalement de bien communiquer avec le muret des stands. Je suis très heureux de la façon dont nous avons tout exécuté. Je pense que nous avons pris les bonnes décisions, y compris en Q2 où il n’y avait pas besoin de sortir directement le pneu slick. Je pense qu’il était préférable de faire un tour d’essai sur l’intermédiaire. Nous avons fait quelques tours avec les slicks, je pense que c’était un peu glissant mais je n’ai pas pris trop de risques. Je pense que nous faisons beaucoup de choses bien. C’est évidemment très agréable de faire partie de l’équipe. Tout se passe très bien, mais nous devons continuellement travailler . »

«Pérez éliminé en Q2? Pas mon problème»