F1 : Plombé par Verstappen, il lâche un terrible aveu

Hugo Chirossel

Vainqueur de deux des quatre premiers Grand Prix de la saison, en Arabie Saoudite et en Azerbaïdjan, Sergio Pérez pensait pouvoir concurrencer Max Verstappen dans la lutte pour le titre de champion du monde. Mais les deux dernières courses ont été bien plus compliquées pour le Mexicain, qui veut désormais repartir de zéro.

Après ses victoires lors des Grand Prix d’Arabie Saoudite et d’Azerbaïdjan, Sergio Pérez se voyait déjà se mêler à la lutte pour le titre de champion du monde. Après avoir contribué aux deux sacres de Max Verstappen, le Mexicain estimait que son tour était venu. Mais alors que le Néerlandais s’est imposé lors des deux derniers GP, à Monaco et à Barcelone, Sergio Pérez quant à lui a terminé 16e et 4e.

Pérez veut « repartir de zéro »

Ce qui a permis à Max Verstappen de creuser un peu l’écart et il compte désormais 53 points d’avance sur Sergio Pérez au classement des pilotes. « En gros, je veux repartir de zéro », a déclaré le Mexicain, dans des propos relayés par Motorsport.com . « Monaco, c'était entièrement ma faute, j'ai commis une erreur très grave. Puis à Barcelone en qualifications, c'était délicat dans les conditions humides, nous ne sommes pas parvenus à faire de bonnes qualifs, et nous en avons payé le prix dimanche. Alors je suis impatient de retrouver le niveau de performance que nous avions au début de la saison . »

« J'ai commis une erreur »