F1 - GP du Canada : Verstappen et Red Bull se préparent à marquer l'histoire

Jean de Teyssière

Ce dimanche, à 20h, heure française, s'élancera le Grand Prix du Canada, le huitième de la saison. Et pour Red Bull, l'occasion est belle de marquer l'histoire de la Formule 1. Et elle sera peut-être unique car en cas de victoire de Max Verstappen ou Sergio Pérez, l'écurie autrichienne aura remporté les huit premières courses de la saison et seule Mercedes a réalisé pareil exploit, en 2019.

Le Grand Prix du Canada pourrait marquer l'histoire de la Formule 1 si Red Bull remporte la course. Depuis le début de la saison, Max Verstappen a remporté cinq courses et Sergio Pérez, deux. Les sept courses ont donc toutes été remportées par l'écurie autrichienne qui pourrait faire la passe de huit.

Le record de Mercedes en danger

En 2019, Mercedes avait écrasé le championnat du monde en remportant 15 des 21 courses à l'affiche. Et surtout, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas avaient remporté les huit premières courses de la saison. Du Grand Prix d'Australie à celui de France, Lewis Hamilton avait remporté six courses et Valtteri Bottas deux. Par ailleurs, les deux pilotes avait fini deux fois dans les deux premiers à 6 reprises.

Red Bull en route pour le record

L'incroyable domination de Red Bull cette saison ne laisse que peu de place au doute même si dans le sport, tout est possible. La seule différence avec le record de Mercedes est que les pilotes Red Bull ne pourront pas finir six fois dans les deux premiers. Mais Max Verstappen peut tout de même égaler Lewis Hamilton et les six victoires en huit Grands Prix. Et la prédiction de George Russell en début de saison, estimant que Red Bull allait remporter tous les Grands Prix cette saison continue d'être juste.

Hamilton va vouloir préserver son record

Mais Mercedes ne compte laisser filer son record de la sorte. Si Red Bull et Mercedes seront co-détenteurs de ce record, Mercedes revient très bien et sa deuxième et troisième place en Espagne en est la preuve. Lors des essais libres, Hamilton a retrouvé de bonnes sensations avec la monoplace. À 20h, Max Verstappen s'élancera de la pole position, mais Fernando Alonso (2ème), Lewis Hamilton (3ème) et George Russell (4ème) ne voudront pas se laisser distancer par le Néerlandais. Cette course promet.