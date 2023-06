F1 : Verstappen lâche un énorme aveu sur Alonso

Hugo Chirossel

Vainqueur de tous les Grand Prix depuis le début de la saison, Red Bull écrase une nouvelle fois la concurrence cette année. A lui tout seul, Max Verstappen totalise cinq victoires, tandis que son coéquipier Sergio Pérez s’est imposé à deux reprises. Mais s’il devait céder la première marche du podium, le Néerlandais aimerait voir Fernando Alonso s’imposer.

Avec six pole positions et sept victoires en autant de Grand Prix, Red Bull domine une nouvelle fois la Formule 1 cette saison. L’écurie autrichienne en est donc à 100% de victoires depuis la reprise, donc cinq obtenues par Max Verstappen. Avec 170 points au compteur, le Néerlandais a déjà une avance confortable en tête du classement des pilotes. Mais s’il devait s’incliner et céder la plus haute marche du podium à une personne, ce serait Fernando Alonso.

«C'est un vrai compétiteur et je pense qu'il le mérite»

« Fernando [Alonso]. Je l'aime bien. C'est un vrai compétiteur et je pense qu'il le mérite », a déclaré Max Verstappen, dans des propos relayés par Motorsport.com . « Il n'a jamais laissé tomber. On voit qu'il aime ce sport et parfois on se dit : “Bon sang, après tant d'années au volant de voitures qui ne pouvaient rouler que dans le ventre mou du peloton, peut-être que l'on perd un peu de cet amour”. Mais c'est un vrai compétiteur. Il est féroce. Donc si vous me demandez quel est le pilote que j'aimerais voir remporter une course cette année, c'est Fernando . »

« C'est parfois agréable d'avoir une bonne concurrence »